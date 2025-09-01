Ufficiale SudTirol, è addio con Shiba. Il difensore risolve il contratto dopo due stagioni

Dopo due stagioni, in cui non ha mai esordito con la prima squadra venendo ceduto in prestito prima alla Recanatese - 18 presenze – e poi all’Arzignano Valchiampo – 12 gare – per il difensore Shiba arriva l’addio al SudTirol. Il classe 2001 ha infatti firmato la risoluzione del contratto con gli altoatesini e avrà ora la possibilità di trovare una nuova squadra da svincolato. Questo il comunicato:

"L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, originariamente in scadenza il 30 giugno 2026, con il calciatore Cristian Shiba.

La società biancorossa ringrazia Cristian Shiba per l’impegno profuso e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".