Benji non è più "l'interista": Pavard torna in Francia e riparte dal Marsiglia di De Zerbi
Dopo due stagioni, Benjamin Pavard lascia l'Inter e riparte dal Marsiglia. Il francese si trasferisce in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto: l'OM pagherà 2,5 milioni di euro subito ai nerazzurri e altri 15 tra un anno qualora decida di esercitare l'opzione e acquistarlo a titolo definitivo.
Il comunicato dell'Inter
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese".
