Il Torino non sa difendere il vantaggio: 17 punti persi in campionato. Recuperi maledetti

Maledetti recuperi. Il Torino si fa acciuffare per l'ennesima volta negli ultimi minuti, ma è il bilancio con la Lazio ad assumere contorni preoccupanti. Come evidenziato da Tuttosport, infatti, i granata hanno perso ben sette punti nelle ultime quattro gare giocate contro i biancocelesti. In generale, sono invece 17 i punti sprecati dalla squadra di Juric da situazione di vantaggio in questo campionato.