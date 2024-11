Il Torino si inserisce per Bertola: possibile blitz a gennaio per anticipare l'Inter

Non c’è solo l’Inter sulle tracce del centrale Nicolò Bertola dello Spezia, calciatore che sta mettendosi in luce nel campionato cadetto – dove ha già segnato anche tre gol – e che è in scadenza di contratto con il club ligure che vorrebbe blindarlo per non perderlo a costo zero la prossima estate. Lo Spezia infatti ha messo sul piatto un contratto quadriennale da 400mila euro a stagione che salirebbero a 500mila in caso di promozione in Serie A più bonus e una clausola di rescissione da 2,5 milioni. Ma al momento l’accordo non è stato ancora trovato.

Secondo quanto riferito da Tuttosport anche il Torino si starebbe muovendo per il classe 2003 che potrebbe acquistarlo a gennaio lasciandolo in prestito allo Spezia fino a fine stagione, un po' come successo per Kouda con il Parma, anche se la possibilità di prelevarlo a costo zero facendogli già firmare un contratto a febbraio potrebbe non favorire questa operazione.

I granata inoltre devono vedersela con un Inter che ha un rapporto privilegiato con lo Spezia visto il contributo che i liguri stanno dando alla maturazione di Francesco Pio Esposito: i nerazzurri inoltre avrebbero già parlato con la dirigenza di due possibili contropartite tecniche da inserire nella trattativa. Di certo il costo del cartellino del centrale sarà piuttosto basso, attorno al milione di euro, a meno che da qui a gennaio non arrivi quel tanto sospirato rinnovo che allora permetterebbe allo Spezia di incassare quantomeno il doppio.