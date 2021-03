Il Torino torna alla normalità: oggi allenamento di gruppo al Filadelfia. La nota del club

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento in gruppo, come da autorizzazione dell’Autorità sanitaria locale competente. In vista della trasferta di domenica a Crotone Davide Nicola - riporta la nota ufficiale del club - ha dapprima fatto svolgere lavori sulla forza e poi ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Aggregati alla prima squadra diversi elementi in forza alla Primavera di Marcello Cottafava. Domani in programma una sessione di allenamento.