Il Tottenham di Paratici ci prova per Skriniar e l'Inter fissa il prezzo: servono 60 milioni di euro

L'Inter fissa il prezzo per Milan Skriniar, almeno secondo quanto riporta il Daily Express. A detta del tabloid britannico, i nerazzurri avrebbero infatti chiesto circa 60 milioni di euro al Tottenham per il cartellino del difensore slovacco. Una richiesta importante, che il nuovo ds dei Toffees Fabio Paratici sta valutando all'interno delle strategie per rafforzare la rosa del nuovo mister Nuno Espirito Santo.