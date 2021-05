Il Watford sfida la Lazio: Pozzo vuole regalarsi il colpo Santos Borré per festeggiare la Premier

Il Watford vuole regalarsi un grande colpo in attacco per festeggiare il ritorno in Premier League. Come scrive il Sun, infatti, gli Hornets sarebbero in trattativa avanzata con l'entourage dell'attaccante colombiano Rafael Santos Borré come possibile innesto a parametro zero per il 2021-22.

Classe '95, il talento del River Plate è in scadenza di contratto ed è stato cercato con forza anche dalla Lazio in vista della prossima stagione.