Immobile ancora decisivo, Inzaghi: "E stasera ha pure giocato con un antidolorifico..."

Dopo il successo per 2-1 sul Sassuolo arrivato anche grazie alla rete di Ciro Immobile, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del momento e delle condizioni del suo bomber: "Stasera ha giocato con un antidolorifico e in questo momento non può allenarsi con continuità perché sta combattendo con un problema alla caviglia. E' il nostro leader e cerco di utilizzarlo sempre. Anche Caicedo ha dovuto fare un antidolorifico e fino a stamattina non sapevamo neanche se sarebbe venuto in panchina".