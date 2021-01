In Europa League sarà Braga contro Roma: tutto sulla formazione portoghese di Carvalhal

Sarà lo Sporting Braga di mister Carlos Carvalhal la sfidante della Roma ai sedicesimi di finale di Europa League. Un doppio ostacolo, tra l'andata in Portogallo del 18 febbraio e il ritorno nella capitale del 25, che mister Fonseca conosce benissimo e che i giallorossi non potranno certo permettersi di sottovalutare.

Quarto in Primeira Liga - Se è vero che Os Arsenalistas restano su un gradino inferiore rispetto alle storiche big di Primeira Liga, sia per qualità della rosa che per blasone, è altrettanto vero che oggi occupano con merito il quarto posto in classifica grazie a un avvio di stagione spesso vincente e pure convincente. Dura da mandare giù la sconfitta per 3-1 col Porto di settembre, grande iniezione di adrenalina invece il 3-2 esterno rifilato al Benfica a novembre.

Primo a pari merito col Leicester nel Gruppo G - I portoghesi hanno chiuso la fase a gironi a 13 punti, primi a pari merito con gli inglesi, seppur nettamente indietro rispetto alle Foxes per scontri diretti. Nessuna difficoltà nelle sfide contro i modesti Zorja e AEK Atene; solo il Molde però, tra le squadre qualificate ai sedicesimi, ha subito più gol del Braga.

La stella - Wenderson Galeno è senza alcun dubbio l'uomo in più del Braga. Classe ’97, l'attaccante brasiliano ex Porto ha dato un contributo prezioso alla causa con ben 6 gol e 8 assist, rivelandosi un temibile jolly offensivo. Oltre a lui, occhio anche all'ex Genoa Iuri Medeiros e ai veterani Rolando e Nico Gaitan, che nonostante il poco spazio ottenuto finora potranno apportare tutta la loro esperienza internazionale in un appuntamento così delicato come quello con la Roma.

L'undici tipo - (3-4-2-1): Matheus; Viana, Carmo, Tormena; Esgaio, Castro, Fransergio, Sequeira; Galeno, Horta; Paulinho.