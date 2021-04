Insigne raggiunge Maradona: col rigore di ieri il capitano sale a 81 gol in A col Napoli

Non è bastato ad agguantare la Juventus, ma il gol siglato su rigore da Lorenzo Insigne ha un valore simbolico non certo da sottovalutare per il Napoli. Il capitano azzurro è infatti arrivato a quota 81 gol in Serie A con la maglia dei campani, raggiungendo un certo Diego Armando Maradona. Il primatista di questa particolare classifica è Vojak (102), seguito da Mertens (101) e Hamsik (100). In assoluto, Insigne sale a 105 reti in azzurro, staccando Cavani al quinto posto e portandosi a -3 da Sallustro. Sul podio di questa graduatoria ci sono i soliti Mertens (134), Hamsik (121) e Maradona (115).