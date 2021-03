Inter, 113 anni di storia. Bordon: "In prima squadra con Bellugi. Dura sostituire Handanovic"

Ivano Bordon, ex portiere con un lungo passato in maglia Inter, ha parlato a Radio Nerazzurra nel giorno del 113° compleanno del club: "Il primo giorno all'Inter? Ricordo il primo ingresso alla Pinetina, andai a fare un provino nel gennaio del '66. Da lì poi sono stato acquistato dall'Inter, ho fatto il settore giovanile e lì ho conosciuto tantissimi compagni. Il primo col quale sono arrivato in prima squadra fu Mauro Bellugi. Ho fatto 17 anni di Inter da giocatore, più 2 da allenatore quando ero nello staff di Lippi. 19 anni impossibili da dimenticare. La stagione di Handanovic? Credo che abbia iniziato bene il campionato, poi ha fatto qualche errore come capita a tutti, ma è sempre stato criticato come tutti i portieri. Il portiere adesso partecipa al gioco di costruzione, non si può pensarlo isolato come tanti anni fa. Serve un carattere forte, Handanovic per me ha avuto alcune critiche che lo hanno riportato al top. Per me è un buonissimo portiere, al di là dell'età. Se trovi un altro che possa sostituirlo in meglio, che possa portare più punti e che te ne faccia perdere meno, allora è giusto prenderlo. Ma sostituire uno come lui non è semplice".