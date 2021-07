Inter, a breve l'addio di Oriali. Il club nerazzurro per il momento non sostituirà il team manager

Lele Oriali nelle prossime ore dirà ufficialmente addio all'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport. I nerazzurri non sostituiranno il team manager, con i dirigenti Marotta e Ausilio che rispetto al passato saranno più presenti ad Appiano Gentile per fare da cuscinetto alla squadra e sostenere il tecnico Simone Inzaghi. Per Oriali, invece, proseguirà l'avventura in azzurro al fianco di Roberto Mancini, sempre col ruolo di team manager.