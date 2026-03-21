Inter a Firenze per vincere. Da Pio Esposito a Bastoni, Gattuso chiama cinque nerazzurri

La trasferta di Firenze è come un giro di boa. L’Inter può tornare a favore di vento, lasciarsi alle spalle il ko nel derby e anche il pareggio con l’Atalanta. Fino alla partita contro il Milan la nave di Chivu incuteva timore come la Queen Anne’s Revenge del capitano Barbanera, poi ha avuto più le sembianze di un vecchio mercantile facilmente abbordabile. Assalto respinto, soprattutto per le armi spuntate del diavolo. I nerazzurri forse non sono tirati a lucido, ma hanno tutte le carte in regola per tracciare nuovamente la rotta per la vittoria. Al Franchi Chivu ha bisogno dei tre punti, visto che potrebbe arrivare alla trasferta di Firenze con il Milan a meno cinque, qualora i rossoneri dovessero avere la meglio in casa contro il Torino. Per l’Inter si tratta dell’ultima fatica prima della sosta e rappresenta uno snodo cruciale per guardare sempre più da vicino lo scudetto.

L’avvicinamento al match è caratterizzato da alcune incertezze di formazione. La botta alla tibia accusata nel derby sta provocando più di qualche problema ad Alessandro Bastoni, il cui impiego a Firenze sarà deciso solamente domani. Non ci sarà com’è noto Mkhitaryan - impegnato ancora nelle sedute differenziate di recupero - mentre Lautaro Martinez vorrebbe almeno essere convocato per provare a respirare l’atmosfera del campo. Difficile se non impossibile però che il Toro possa far parte del gruppo, visto che anche nell’ultimo allenamento ha lavorato individualmente. Anche se a buon ritmo e con risultati incoraggianti.

Tanti giocatori dell’Inter, poi, hanno anche il pensiero alla Nazionale. Gattuso ha chiamato cinque nerazzurri: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito. Di questi cinque l’attaccante italiano può ritagliarsi uno spazio da protagonista nei playoff, copia incolla anche per Dimarco, che nonostante le ultime due partite giocate non al 100% rimane una risorsa per il ct della Nazionale. Due destini diversi in poche settimane. La strada scudetto e quella Mondiale, con i giocatori dell’Inter protagonisti di un tour de force.