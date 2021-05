Inter, ag. Bastoni: "Accordo raggiunto per il rinnovo. Altre offerte? Non mancano mai"

Tullio Tinti, oggi a lungo nella sede dell’Inter, ha definito con Marotta il prolungamento, con relativo adeguamento, del contratto di Alessandro Bastoni, colonna dei nerazzurri: “Deve firmare il calciatore, ma l’accordo è stato raggiunto. Lui è felice di restare in nerazzurro - le parole del procuratore -. Se c’erano offerte per Bastoni? Le proposte per i grandi calciatori non mancano mai. Per Ranocchia si deciderà dopo che la questione allenatore sarà definita completamente. Io comunque non c’entro nulla con l’eventuale arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra”.