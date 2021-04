Inter, alla ricerca dello strappo definitivo

La grande occasione per l'Inter arriva con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nel recupero contro il Sassuolo infatti i nerazzurri in caso di successo porterebbero ad 11 i punti di vantaggio rispetto al Milan secondo. Non sarà una sentenza definitiva in materia di scudetto ma sarebbe comunque qualcosa che ci somiglierebbe parecchio. Il percorso da completare, spesso citato da Antonio Conte, pone dinanzi all'Inter una ulteriore tappa. Probabilmente quella decisiva per poi affrontare in discesa i restanti appuntamenti. Il futuro è già oggi, il ritorno alla vittoria in Italia un desiderio che i nerazzurri possono trasformare in realtà. Il destino è nelle mani di una squadra che vuole tutto e subito. Vuole dettare legge in patria, aprire un ciclo vincente e successivamente espandere le proprie mire anche oltre i confini nazionali. Lo scudetto, mai come in questa circostanza, è lì ad un passo. Ecco perché quella contro il Sassuolo per l'Inter non sarà una sfida come tutte le altre. Ma potrebbe rappresentare il match della svolta. Sotto diversi punti di vista.