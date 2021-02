Inter, allarme rientrato per Vidal: solo una contusione, contro la Lazio ci sarà

Allarme rientrato per Arturo Vidal: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri il cileno hanno confermato il trauma contusivo al ginocchio sinistro. Un problema di poco conto che secondo Tuttosport non impedirà al cileno di giocare contro la Lazio. Vidal, si legge, farà qualche giorno di lavoro differenziato e tornerà disponibile per la gara contro la Lazio. In Coppa Italia Vidal non avrebbe comunque giocato visto che è squalificato.