Inter, Antonello: "Ripetersi in campionato sarebbe l'ennesima soddisfazione"

vedi letture

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, è intervenuto dal Festival della Serie A di Parma ai microfoni di Radio TV Serie A: "E' un piacere essere qui a Parma in una location così prestigiosa, in occasione del primo festival della Lega Serie A, un modo per promuovere il calcio. Un calcio che anziché stare nei palazzi deve stare in mezzo alla gente e quindi partiamo da Parma, città anche simbolo della storia d'Italia. Il calcio è un veicolo di promozione anche del Made in Italy in tutto il mondo".

Il cambio di proprietà in casa Inter.

"Un momento di cambiamento, sì, però sempre all'insegna della stabilità e della continuità. Il fatto che Oaktree abbia dato fiducia a me e al neo presidente Beppe Marotta, cui non posso che fare le congratulazioni da collega perché è prestigioso diventare Presidente dell'Inter dopo una carriera lungimirante e piena di successi nel mondo del calcio, è significativo. Ora è arrivato il momento di lasciar sfumare questo periodo di transizione e concentrarci subito sulla prossima stagione, sugli obiettivi da fissare e sugli obiettivi strategici a medio-lungo termine. Tra questi anche lo stadio e i progetti che già avevamo già nelle mani precedentemente: ora daremo un'accelerata".

La continuità con la vecchia proprietà

"La stagione appena conclusa è terminata nel migliore dei modi, un risultato storico, abbiamo conquistato il 20° Scudetto, la seconda stella. Grandi celebrazioni, grande partecipazione dei tifosi interisti: queste sono le basi per poter ripartire nella nuova stagione con altrettanto entusiasmo, sapendo che ci sono gli avversari capaci di organizzarsi per cercare di toglierci la leadership. Affrontiamo questa nuova stagione con tanta energia, tanto entusiasmo, altrettanta responsabilità per quello che abbiamo fatto e che resta ancora da fare".

Un sogno sportivo

"Il sogno di migliorarci c'è sempre: ripetersi in campionato sarebbe l'ennesima soddisfazione. Poi c'è sempre il sogno europeo, certamente, sfumato in occasione della Finale di Istanbul nel 2023. E' giusto coltivare i sogni e tenere viva anche l'ambizione di un club come il nostro che deve ambire ai massimi risultati".