Inter, Ausilio: "Conte penso abbia solo voglia di confermarsi, così come noi l'abbiamo di crescere"

Intervistato da Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato del percorso che ha portato i nerazzurri a vincere lo scudetto: "Non dimentico le persone con cui ho lavorato. Con Spalletti è partito il percorso di rinascita, anche al livello europeo. Conte è uno che porta tutto all'eccesso, un valore aggiunto. All'inizio di questa stagione c'erano tante squadra in lizza, e Conte ha fatto la differenza. Se fosse stato su un'altra panchina, magari lo scudetto sarebbe andato da un'altra parte. Qualsiasi squadra deve essere organizzata e strutturata partendo dall'allenatore, e solo un grande allenatore come lui poteva gestire tutte le pressioni che abbiamo avuto in questi anni".

Sensazioni su Conte. "Penso che il mister abbia solo voglia di confermarsi, così come noi abbiamo voglia di crescere e di continuare a vincere. Bisogna però anche essere realisti e affrontare dei temi che a tempo debito andranno affrontati. La pandemia ha diminuito i ricavi in tutto il mondo del calcio, e noi viviamo di ricavi che poi vengono utilizzati per il mercato. Senza, servono anche fantasie e idee".

