Inter, avanti tutta su Palacios. Domani incontro con il ds del Rivadavia per chiudere

Sono ore calde per il trasferimento di Tomas Palacios. Il classe 2005 sembra essere stato individuato dai dirigenti nerazzurri come profilo giusto per coprire il ruolo di vice-Bastoni e dall'Argentina giungono ora conferme sul fatto che il difensore possa diventare presto nerazzurro.

Stando a quanto rivela Sky Sport, domani ci sarà un incontro con il ds dell'Independiente Rivadavia per portare avanti la trattativa: l'offerta dell'Inter è di 6 milioni e mezzo di euro più bonus.

Un solo interlocutore

Un aspetto sulla trattativa per l'ingaggio di Tomas Palacios è stato chiarito: l'unico interlocutore dell'Inter in questo momento è l’Independiente di Rivadavia. Il club sudamericano ha deciso di far scattare il diritto di riscatto a proprio vantaggio per rilevare il cartellino del difensore argentino per 4 milioni complessivi dal Talleres (aveva il 50%). Non ci sono più dubbi comunque sull'arrivo di un rinforzo nel reparto arretrato di Inzaghi, tanto che anche lo stesso Bastoni dopo la partita con il Genoa ha affermato a Dazn: "Un altro difensore? Chiaramente serve: non ci sarà un attimo di sosta, ci sarà la nuova Champions e poi il mondiale per club, non sapremo quando finirà la stagione. Non ci sarà Natale, non ci sarà Capodanno, non ci sarà altro. Avremo una stagione lunga e con tante competizioni, quindi servono due giocatori forti per ogni ruolo".