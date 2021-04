Inter, Barella sui taccuini delle big d'Europa ma per i nerazzurri è già capitan futuro

Nicolò Barella si è già messo in mostra da quando è arrivato all'Inter, tanto che Conte in questa stagione gli ha affidato senza remore le chiavi della mediana. Per questo, sulle sue tracce ci sono da tempo i top club più importanti d'Europa, dal Barcellona all'Atletico Madrid in Spagna, fino al Tottenham in Premier e il Bayern in Germania. I nerazzurri però hanno fatto assolutamente muro davanti a qualsiasi sondaggio, anche perché nei piani del club, uno tra lui e Skriniar sarà designato capitano nel momento in cui Handanovic la lascerà al suo successore. A riportarlo è Tuttosport.