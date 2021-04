Inter, Bastoni: "A Napoli non è facile giocare, ma noi abbiamo imparato a soffrire"

Intervistato da Inter TV prima del fischio d'inizio del match contro il Napoli, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni presenta così la sfida: "Ci teniamo tanto a fare bene stasera, il Napoli è una squadra forte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del Napoli, soprattutto in attacco. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è quello di chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene. Credo che quest'anno ci sia stato un ulteriore step di crescita, sappiamo soffrire e portare a casa il risultato. Siamo bravi a gestire le partite, a difendere e poi ripartire".