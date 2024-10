TMW Inter, Calhanoglu e Acerbi out anche contro la Juventus. Ma Inzaghi recupera un giocatore

Seduta di allenamento mattutina per l'Inter di Simone Inzaghi in vista dello scontro Scudetto contro la Juventus in programma domenica alle ore 18 a San Siro. Il tecnico nerazzurro, per l'occasione, potrà contare su almeno un rientro in gruppo rispetto all'ultima sfida Champions contro lo Young Boys.

Si tratta nello specifico di Kristjan Asllani, centrocampista che era rimasto fermo nell'ultima settimana per via di problemi fisici. L'ex Empoli è rientrato in gruppo e contro la Juventus sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore. Un recupero importante, viste le defezioni a centrocampo delle ultime partite. Col resto dei giocatori di Simone Inzaghi ha lavorato anche Tajon Buchanan, esterno canadese fuori da diversi mesi che ha svolto tutta la sessione con la squadra.

Servirà ancora tempo invece per Calhanoglu e Acerbi, sicuri assenti per il derby d'Italia. A loro due si aggiunge anche Carlos Augusto, col difensore brasiliano che tornerà dopo la sosta. Questo il report nei suoi riguardi: "Carlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio di mercoledì contro lo Young Boys. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana", si legge nella nota.