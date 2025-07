Inter, Calhanoglu e non solo. Oggi riprende il lavoro ad Appiano Gentile

Oggi l’Inter torna al lavoro anche se a ranghi ridotti. Si entra nel vivo della preparazione mentre il mercato fa il suo corso. Ademola Lookman è il primo nome nella lista della dirigenza mentre sullo sfondo rimane il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni. Manca poco più di un mese all’inizio del campionato e si lavora a ritmi serrati per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Da Pavard a Bonny, oggi riaprono i cancelli di Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile, dopo i test fisici in mattinata, sono attesi Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu. Tutti quanti sono reduci da problemi fisici e faranno un check per capire quando potranno tornare pienamente a disposizione. Nel pomeriggio varcheranno i cancelli della insieme al nuovo acquisto dal Parma Ange Yoan Bonny. Il gruppo si radunerà al completo sabato 26 luglio (ci dovrebbe essere anche Davide Frattesi dopo l’operazione chirurgica), mentre lunedì 28 luglio l’allenatore Cristian Chivu e il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta presenteranno la nuova stagione. Presto si entreà nel vivo anche nel calcio giocato con le amichevoli dell’Inter in programma a partire dal prossimo 8 agosto.

Calhanoglu resta all’Inter, la conferma dell’agente

Quella che poteva essere la telenovela dell’estate sembra arrivata ad un punto fermo. Hakan Calhanoglu e l’Inter continueranno insieme, come confermato dallo stesso agente del calciatore Gordon Stipic. Di fatto non è stata presentata nessuna offerta reale e le voci di mercato dalla Turchia sono risultate inconsistenti. A tutto ciò si aggiunge anche la volontà del giocatore che non ha mai manifestato la volontà di lasciare il nerazzurro.