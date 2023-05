Inter, Calhanoglu: "Proviamo a vincere ogni trofeo. Champions? Ci credo fin dai gironi"

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo contro la Fiorentina, che vale la conquista della Coppa Italia.

Tanta felicità nello spogliatoio e tanti messaggi ricevuti.

"Spero di avere questi messaggi anche dopo la finale di Champions. Siamo contenti per aver vinto un altro trofeo. Complimenti a noi, ma anche alla Fiorentina. Partita complicata, ma alla fine abbiamo tenuto il 2-1 e siamo contenti".

Per quale motivo questa coppa vi dà più soddisfazione?

"Per aver vinto il trofeo. Noi puntiamo sempre a vincere. Proviamo a vincere tutti i trofei che ci sono. Testa alla partita di sabato, per il nostro cammino in Champions".

A Istanbul saranno tutti per te.

"Sto aspettando anch'io questa giornata. Ho già ricevuto tanti messaggi dal mio paese: tutti sono con me, spero di scrivere una storia incredibile da calciatore turco. Sappiamo che sarà una partita tosta e che ci sarà da soffrire".

Ci credete?

"Certo, fin dalla fase a gironi. Ho detto da tempo che ho un sogno: ora siamo in finale, vedremo cosa succederà".

Tu, Modric e De Bruyne: dove ti metti sul podio?

"Non lo so. Negli ultimi mesi ho fatto la mezzala: mi piace lavorare, lo staff mi ha aiutato. Questi nomi sono forti, ma lo siamo anche noi".

Fa piacere essere accostato a Modric e De Bruyne?

"Certo, loro sono grandi giocatori. Noi possiamo essere al loro livello: adesso siamo in finale e vedremo se saremo sul loro piano".