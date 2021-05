Inter campione, che show Cina: scritte coi droni nel cielo di Shanghai per festeggiare

Proseguono i festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter. E anche in Cina, in un modo assolutamente spettacolare, si va avanti con le celebrazioni. A Shanghai, infatti, gli Inter Club hanno organizzato uno show nella notte con l'ausilio di decine di droni illuminati che andavano a formare in cielo le scritte IM SCUDETTO, Nerazzurri e addirittura il nuovo logo del club. Un gioco di luci e tecnologia che per alcuni minuti ha illuminato i cieli cinesi e che adesso sta facendo il giro dei social.