Inter Campione, il messaggio social dell'ex capitano Icardi: "Complimenti"

Arrivano anche i complimenti di Mauro Icardi, ex attaccante ed ex capitano dell'Inter che ha lasciato tra le polemiche nella stagione scorsa (in concomitanza con l'arrivo di Conte in panchina) dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto nella storia del club nerazzurro. Tramite una Instagram Stories, l'attaccante argentino, oggi al PSG, ha postato un'immagine dei festeggiamenti di piazza di oggi pomeriggio, accompagnata dalla didascalia: "Complimenti, campioni"