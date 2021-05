Inter Campione, il pagellone del centrocampo: 3 super-intoccabili. Vidal, che fine hai fatto?

vedi letture

Il pagellone a cura della redazione di TMW

Il reparto numericamente più folto è stato anche quello che nel corso della stagione è cambiato maggiormente. Per compiti e idee, più che dal punto di vista degli uomini. I punti fermi più o meno dall'inizio alla fine sono stati 3: Marcelo Brozovic, regista, metronomo ed equilibratore della squadra. Uno a cui Conte non ha mai rinunciato. Nicolò Barella, il cui rendimento costante e sempre al top può tranquillamente essere considerato come una delle (belle) sorprese stagionali. Anche l'ex Cagliari mai e poi mai è finito nel gioco dei ballottaggi. E poi Achraf Hakimi. Soprattutto inizialmente qualche partita l'ha saltata, ma una volta capite idee e richieste di Conte ha reso per quelle che erano le aspettative (anche economiche). Nella zona del centrosinistra, invece, si sono viste gerarchie un po' meno granitiche. Sulla fascia inizialmente si è vissuta l'alternanza Young-Perisic, con Darmian outsider pronto a ritagliarsi spazio. Piano piano l'inglese è scalato indietro nelle preferenze ed il croato si è guadagnato i gradi del titolare, con l'ex Parma comunque sempre pronto a dare il suo contributo. Quindi la mezzala sinistra: per la prima metà di campionato Arturo Vidal è stato il titolare, lo imponeva il mercato così come la "battaglia" portata avanti da Conte per averlo a disposizione. Ma col passare delle settimane gli errori si sono moltiplicati, le critiche sono aumentate e complice anche un infortunio il cileno è di fatto piano piano uscito dalle rotazioni. Inizialmente in favore di Roberto Gagliardini, poi da febbraio in poi la maglia da titolare se l'è conquistata Christian Eriksen, per quella che di fatto è stata una svolta nello stile nerazzurro e più in generale della stagione.

I numeri - Come detto, chi ha maggiormente colpito per l'impatto sono stati Hakimi, Barella e Brozovic. Insieme, i tre titolari del centrodestra hanno portato in dote 11 gol (addirittura 7 per il marocchino) e addirittura 20 assist (equamente distribuiti). Statistiche che danno il senso dell'importanza dei tre nella rosa, ma che forse raccontano pure poco di quello che è stato il loro contributo. In termini di qualità, di personalità, di velocità, di capacità nel cambiare le sorti di una singola partita. E infatti tutti sfiorano o superano i 3000' di impiego. Praticamente il doppio di Eriksen, ma come detto il danese è emerso solo da febbraio in poi, portando in dote 2 gol. Un po' meglio ha fatto Perisic, con 3 reti e 5 assist. Vidal e Gagliardini hanno più o meno gli stessi dati (con aspettative iniziali ben diverse), mentre Sensi nelle sue 14 apparizioni non ha portato né gol né assist. Chi ha sopreso positivamente è invece Darmian, 3 gol (pesanti) e 3 assist. In totale, il centrocampo così come ve lo abbiamo raccontato ha regalato all'Inter campione d'Italia un contributo incredibile: 22 gol e 33 assist.

LE PAGELLE

Darmian - 7

Hakimi - 8

Barella - 8.5

Brozovic - 8

Eriksen - 7.5

Gagliardini - 6.5

Sensi - 5.5

Vecino s.v.

Vidal - 5

Perisic - 7

Young - 6