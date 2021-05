Inter Campione, il pagellone della difesa: la SDB punto di forza. Kolarov nota stonata

Il pagellone a cura della redazione di TMW

I campionati si vincono con la difesa. L’Inter ha quella migliore della Serie A, numeri alla mano. E i voti più alti vanno inevitabilmente ai tre grandi protagonisti della retroguardia di Antonio Conte, un marchio di fabbrica per il tecnico salentino, che sul 3-5-2 ha fondato i propri successi da allenatore. La sigla sarà meno accattivante rispetto alla storica BBC bianconera, ma la SDB nerazzurra, il terzetto formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni ha giocato un ruolo fondamentale nel diciannovesimo Scudetto. Sono loro i grandi protagonisti della retroguardia, con pochissimo spazio concesso agli altri. Che però si sono fatti trovare pronti, soprattutto nel caso di due senatori come Ranocchia e D’Ambrosio. Capitolo Handanovic: le ultime settimane hanno rimesso in discussione il portiere sloveno dei nerazzurri. Decisivo però a inizio stagione e uscito dal campo in ben 14 occasioni (su 34) con un clean sheet: nessuno come lui in questo campionato. La nota stonata? Kolarov: voluto da Conte per migliorare la gestione della palla lì dietro, è progressivamente finito ai margini delle scelte. Anche perché sul centro-sinistra si è fatta notare la crescita esponenziale del giovanissimo Bastoni, uno dei simboli di questo scudetto.

I numeri - Dei clean sheet di Handa si è già detto. Il portiere è il calciatore più impiegato in questo campionato da Conte: sempre in campo, nei 3.060 minuti finora giocati in Serie A, con 29 gol al passivo in 34 giornate. Tanta difesa, ma anche parecchi gol: Skriniar ne ha segnati tre in trenta presenze. Come lui anche D’Ambrosio, mentre colpisce il dato degli assist di Bastoni: tre, gli stessi di giocatori più offensivi come Young o Darmian. Grande la sproporzione nel minutaggio tra i protagonisti e gli altri: se nel trio difensivo titolare il meno presente è Skriniar (2.599’ finora in A), Ranocchia arriva ad appena 434 minuti in campo, D’Ambrosio a 419 e Kolarov addirittura a 387.

LE PAGELLE

Handanovic - 6.5

Skriniar - 8

De Vrij - 8

Bastoni - 8

D'Ambrosio - 6.5

Ranocchia - 6

Kolarov - 5

Padelli - s.v.

Radu - s.v.