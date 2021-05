Inter Campione. Ma dov’era finita nei nove anni di Juve? I piazzamenti dal 2011 a oggi

Antonio Conte vince con l’Inter il quarto scudetto della sua carriera da allenatore e rompe il ciclo d’oro che lui stesso aveva inaugurato. È un dato simbolico non da poco che sia stato proprio il tecnico salentino, dopo aver vinto i primi tre sui nove scudetti consecutivi della Juventus negli ultimi dieci anni, a infrangere anche la dittatura della Vecchia Signora sul campionato di Serie A. Portando a compimento il percorso di rinascita del Biscione, anche abbastanza faticoso.

Dov’era finita l’Inter nei nove anni di Juve? Concluso al secondo posto il campionato 2010/2011 (l’ultimo non vinto da Madama), la squadra nerazzurra era scivolata lontana dai primi posti del nostro campionato. Il punto più basso, classifica alla mano, il nono posto firmato Stramaccioni, in una stagione nella quale i nerazzurri pure si tolsero lo sfizio di essere la prima squadra in grado di rifilare una sconfitta alla Juventus (di Conte) allo Stadium. La rinascita? Al netto del quarto posto di Mancini nel 2016, quella vera comincia con lo stesso piazzamento, valevole per la qualificazione alla Champions League, ottenuto da Spalletti per due stagioni di fila. Poi, l’arrivo di Conte: secondo nel campionato del lockdown, primo in quello successivo. Dopo nove anni di sola Juve, l’albo d’oro della Serie A torna a colori. Di seguito tutti i piazzamenti in classifica dell’Inter, che rendono ancora più significativo il titolo conquistato oggi.

2011-2012 - 6^ in Serie A.

2012-2013 - 9^ in Serie A.

2013-2014 - 5^ in Serie A.

2014-2015 - 8^ in Serie A.

2015-2016 - 4^ in Serie A.

2016-2017 - 7^ in Serie A.

2017-2018 - 4^ in Serie A.

2018-2019 - 4^ in Serie A.

2019-2020 - 2^ in Serie A.