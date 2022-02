Inter, chi in estate se Lautaro andrà via? Piace Jonathan David, occhio a Martial

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie in attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Detto di Scamacca, primo obiettivo, il club nerazzurro dovrà acquistare anche un altro attaccante visto che Alexis Sanchez in caso di offerta pluriennale lascerà Milano, liberando così l'Inter di un ultimo anno di stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Quali idee? Dovesse andare via il Toro, piace e non poco Jonathan David del Lille. Ma all'Inter - si legge - stuzzica anche l'idea Martial, attualmente in prestito al Siviglia ma di proprietà del Manchester United.