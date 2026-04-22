Live TMW Inter, Chivu: "Non abbiamo ancora fatto niente. Pazza Inter? Fa parte della storia"

L'Inter ribalta il Como e conquista la finale di Coppa Italia con una rimonta da urlo. I nerazzurri sotto per 0-2 dopo le reti di Baturina e rimontano grazie alla doppietta di uno strepitoso Calhanoglu e Sucic, autore del gol partita al novantesimo. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa

23.49 - comincia la conferenza stampa

Lei ha rivendicato l'anima pazza dell'Inter, quanta pazzia c'è in questa rimonta?

"Fa parte della storia e io ci sono stato dentro, ed è per questo che la gente si innamora di questa squadra. Questo è il bello dell'Inter, spesso ha regalato emozioni forti con imprese che in altri posti forse non riescono a fare".

Lei è a un passo dalla storia, qual è il segreto?

"Il gruppo, l'unità della società che ci ha sostenuti dall'inizio, i tifosi e il grande lavoro fatto da parte di tutti per arrivare fino in fondo. Sono anni che sono protagonisti e lo fanno vedere sempre per essere competivi. Non hanno mai mollato e non abbiamo raggiunto ancora niente. Abbiamo la possibilità di raggiungere due obiettivi".

Sta dando anche stabilità nel suo lavoro?

"Sto cercando di creare un ambiente solido e sano ma è merito dei ragazzi, loro ci mettono da anni la faccia e l'anima. Poi tanti possono negare questo ma io so quanto ci credono e quanto soffrono quando non riescono a raggiungere i risultati. Cerchiamo di capirli anche individualmente per quello che sono loro, a volte magari rinuncio ai miei concetti perché vogliono divertirsi"

Quando la Curva ha cantato per lei cos'ha provato?

"Io non penso mai a me stesso ma alla gente. Sto cercando di fare del mio meglio, penso ai ragazzi per tutot quello che hanno dovuto mangiare e per la narrazione che si è creata attorno all'Inter. Penso a chi sogna una squadra sempre competitiva".

Martinez in mostra tra i tanti stasera, come lo giudica anche per il futuro?

"Tutti. Per me sono tutti importanti. Giocherà la finale di Coppa Italia? Chi l'ha detto? Abbiamo messo Sommer in croce da inizio anno ed è portiere della prima in classifica a +12 della seconda e con la seconda miglior difesa del campionato. Pepo poteva avere più opportunità, ma sa i motivi per cui non ha giocato tanto. Siamo contenti dei nostri tre portieri, dei ragazzini che salgono dalle giovanili. Abbiamo un gruppo di 24 giocatori che sono bravi ragazzi e cercano di fare del proprio meglio sempre".