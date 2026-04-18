Live TMW Inter, Chivu: "Scudetto? Strada ancora lunga, ora pensiamo alla Coppa Italia"

L'Inter vola sempre più in alto verso lo scudetto. I nerazzurri battono in casa il Cagliari e salgono momentaneamente a +12 sul Napoli, impegnato domenica al Maradona contro la Lazio. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare il match del Meazza.

23.58 - comincia la conferenza

Nelle ultime tre partite secondi tempi feroci, cosa succede negli intervalli?

"Se non parte bene la colpa è mia, bisogna trovare soluzioni per togliere i pensieri nei primi tempi. Non sempre le cose funzionano come le hai preparate, c'è l'avversario, nel primo tempo c'è stata una manovra lenta. Abbiamo trovato una squadra con blocco basso. Eravamo anche consapevoli della loro pericolosità nelle ripartenze. Poi nella ripresa abbiamo cambiato un po' tatticamente, ma anche loro hanno cambiato l'intensità, abbiamo avvicinato le punte e quando l'abbiamo sbloccata è venuta fuori la qualità dei ragazzi. Quando hanno la mente rilassata si divertono anche".

Si può sdoganare la parola scudetto?

"Mancano cinque partite, la strada è ancora lunga, però abbiamo messo la faccia e siamo in una buona posizione. Sono contento per i tifosi e i ragazzi. Oggi ci godiamo la vittoria poi pensiamo alla Coppa Italia”.

Questa sera la curva ha cantato vinceremo il tricolore, sta succedendo qualcosa di speciale?

“È da inizio anno che c’è uno scambio di energia con i tifosi, nelle ultime partite in casa i decibel si sono alzati. Bisogna continuare così”.