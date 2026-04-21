Inter-Como 3-2, le pagelle: Sucic e Calhanoglu statuari, Fabregas non sa battere la chimera

Risultato finale: Inter-Como 3-2

INTER (a cura di Marco Pieracci)

Martinez 7,5 - Prima parata di livello top, attento anche su Da Cunha e soprattutto su Diao: annulla il match point murando lo spagnolo.

Akanji 6 - Abbocca al contromovimento di Baturina sul vantaggio comasco, si riscatta nella ripresa con una serie di chiusure determinanti.

Acerbi 6 - Soffre con Douvikas, famelico nella difesa dello spazio: usa i trucchi del mestiere, almeno in parte riesce a renderlo mansueto. Dal 74' Bisseck 6 - Presidia la zona senza particolari affanni, centravanti aggiunto nel fruttuoso forcing finale.

Carlos Augusto 6 - Nico Paz gode di eccessiva libertà, la mancanza di riferimenti fissi da controllare finisce con il confondergli le idee ma regge.

Luis Henrique 6 - Tatticamente ligio al dovere, ma non riesce a scrollarsi di dosso la timidezza. Meglio quando trasloca sulla sinistra. Dall'84' Dumfries sv

Barella 6 - Carburazione lenta, il motore sembra un po' ingolfato dai tanti chilometri percorsi in stagione: la prestazione però la porta a casa.

Calhanoglu 8 - Da fuori è la solita sentenza inappellabile, si scopre anche insospettabile colpitore di testa. Trascina la squadra verso la rimonta.

Zielinski 5 - Delizia San Siro con la prima giocata di qualità, ma rientra presto nei ranghi. Illogico il passaggio sullo 0-2, errore non da lui. Dal 60' Sucic 8 - Lucido nell'apparecchiare la tavola per Calhanoglu, concede il bis prima di far esplodere San Siro per il gol che vale la finale.

Dimarco 5 - Non performante perché ha poco campo da attaccare, arranca quando viene puntato: Van der Brempt se lo porta a spasso. Dal 60' Diouf 6,5 - Aumenta i giri del motore, incrina le certezze degli avversari.

Thuram 6 - Passo indietro rispetto alle ultime uscite, vicino al gol solo di testa nel primo tempo ma si sacrifica venendo fuori alla distanza.

Bonny 5,5 - Intesa latitante con Thuram, troppi errori tecnici: invece di riempire l'area la svuota facilitando il compito del terzetto comasco. Dal 74' Esposito 6 - Tiene impegnata la retroguardia, fa aumentare la percezione di pericolosità

Cristian Chivu 7 - Lascia il possesso al Como, ma rischia subito grosso: il grido d'allarme rimane inascoltato, così si trova a rincorrere ma anche stavolta gli riesce la rimonta come in campionato. Dalla profondità della panchina trova la chiave giusta per aprire la porta che conduce all'Olimpico.

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 5,5 - Si tuffa ma non può nulla su Calhanoglu, qualche brivido di troppo sulla punizione del turco poco prima. Sui restanti due gol incassati si arrende all'inevitabile cinismo dell'Inter.

Ramon 5,5 - Non deve cadere nel tranello di allargarsi troppo, altrimenti l’area si svuota parzialmente. Una sua deviazione propizia il gol di Calhanoglu. Si guarda intorno e sempre il turco gli segna alle spalle. Rovina una grande partita nella ripresa.

Diego Carlos 6,5 - Il colosso della difesa, di lì non passa nemmeno uno spillo. Thuram e Bonny ne sanno qualcosa. Dal 90’ Morata s.v.

Kempf 5,5 - Pronti, via e scheggia una traversa su calcio d’angolo. Arriva in ritardo su Sucic e il Como viene letteralmente ribaltato.

Van der Brempt 6 - Contenere le riproposizioni continue di Dimarco non è facile, è lui a cucire su misura l’assist per Baturina. Dopo aver saltato proprio il laterale dell’Inter. Alla lunga però si ritrova col fiatone. Dall’80’ Smolcic s.v.

Perrone 6,5 - Un cane da guardia in fase di riaggressione immediata, come gli ha insegnato Fabregas. Salva un gol già fatto sulla linea, da salvagente puro. Mette più di una volta una pezza a situazioni gravose.

Da Cunha 7 - Spesso e volentieri si butta negli spazi,, con intelligenza dosa gli equilibri tra centrocampo e difesa. Un barometro che diventa spietato in area di rigore, il mancino radente vale il terzo gol in Coppa Italia. Il settimo complessivo. Esce perché diffidato. Dal 70’ Caqueret 6,5 - La sua qualità serve per uscire dagli spazi intasati. Una bordata ravvicinata sbatte contro Josep Martinez.

Valle 6 - Ricorda bene l’ultimo duello con Luis Henrique a San Siro, in campionato. Prende bene le distanze e lo contiene, si butta a peso morto per murare il tiro di Dimarco.

Nico Paz 6,5 - Cerca subito il feeling con la porta e ingaggia il duello con Josep Martinez. Prende confidenza con San Siro e confeziona l’imbucata perfetta per Da Cunha. Lotta come un leone su ogni pallone, le lacrime nel finale dicono tutto.

Baturina 7 - Flirta col gol già dopo 8 minuti, poi sfodera una stoccata di prima intenzione da snooker professionista. Si spende quando l'Inter alza i giri del motore, prezioso. Dall'80' Jesus Rodriguez 6 - Cerca di dare una scossa con qualche uno contro uno, non va a segno.

Douvikas 6,5 - Regge alla grande l’urto con Acerbi, per poco strappa un rigore per atterramento in area. Sgomita e si fa spazio in area, non molla un centimetro. Lottatore. Dal 70’ Diao 5,5 - Lanciato a tu per tu con Josep Martinez si divora una palla gol. Se la sognerà stanotte, probabilmente.

Cesc Fabregas 6,5 - Il dolce traguardo della prima finale di Coppa Italia di sempre distava giusto un paio di minuti, la qualità indubbia dei top player dell'Inter e le mancate chiusure dei suoi difensori costano due gol pesantissimi nel finale. Il sogno si infrange sul più bello: la chimera nerazzurra resta imbattibile, anche se l'ha messa in difficoltà per oltre un'ora.