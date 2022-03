Inter, con la Fiorentina tutte le 5 punte in campo. Ma la via del gol resta complicata da trovare

vedi letture

Nella serata di ieri contro la Fiorentina l’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto un altro stop per certi versi inatteso. Dopo lo svantaggio ad opera di Torreira e il pareggio di Dumfries, la squadra nerazzurra non è riuscita a forzare la difesa gigliata, nonostante la presenza in campo di tutto l’arsenal offensivo a disposizione del tecnico: nella ripresa infatti Inzaghi ha tolto Dzeko e Lautaro, autori nel complessivo di un solo tiro in porta, per far spazio a Sanchez e Correa. Nel finale poi, c’è stato modo anche di vedere per la seconda volta in campo Felipe Caicedo. Insomma, tutte e 5 le punte a disposizione in campo, nell’arco dei 90’. Ma il risultato non è comunque stato quello sperato.