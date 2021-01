Inter, confermata la missione rinnovi

Come anticipato nelle ultime ore in casa Inter si programmano i rinnovi di contratto in vista di un futuro più roseo dal punto di vista economico. La giornata di ieri ha confermato le indiscrezioni che avevamo rilanciato in mattinata portando a termine un doppio incontro, con gli agenti di Lautaro Martinez e quelli di Alessandro Bastoni. Per il Toro il discorso è avviato da tempo e prevederà un prolungamento di altri tre anni rispetto all’attuale scadenza. Ovviamente sono da considerare scontati sia un innalzamento dell’ingaggio che quello relativo alla clausola rescissoria pendente sul futuro dell’argentino.

Allo stesso modo per il difensore è in programma una firma che ne tinga il futuro di nerazzurro anche ad ampio raggio: il classe 1999 dovrebbe legarsi, non appena sarà possibile, ai milanesi con un accordo quinquennale che vada a sancire la sua presenza in pianta stabile per la costruzione di un futuro ad alto livello. Con Bastoni presente e protagonista.