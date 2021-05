Inter-Conte, addio vicino: da Lautaro a Lukaku e Hakimi, tanti i big che potrebbero salutare

La rottura fra l'Inter e Antonio Conte, con l'addio che potrebbe materializzarsi già nelle prossime ore, avrà ripercussioni anche sulla rosa nerazzurra. Tanti big, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero assecondare le richieste in arrivo da mezza Europa.

Via almeno due top? L'Inter ha necessità di chiudere il mercato con un attivo di circa 100 milioni. Per il quotidiano l'ideale sarebbe cedere giocatori come Brozovic ed Eriksen, ma al momento sembrano altri quelli con le offerte più allettanti. Lautaro Martinez continua a piacere a Real Madrid e Atletico (per Tuttosport i Blanocs potrebbero mettere sul piatto 90 milioni di euro fra cash e sconto per Hakimi), Alessandro Bastoni è nel mirino delle big inglesi col Manchester City in pressing. Su Achraf Hakimi si sta muovendo il PSG in aggiunta al Bayern Monaco, ma l'addio di Conte potrebbe incidere soprattutto sul futuro di Romelu Lukaku: il belga, senza l'ex ct azzurro, potrebbe chiedere la cessione. Con la Premier League che potrebbe mettere sul piatto offerte superiori ai 100 milioni di euro. E chissà che eventuali discorsi di cessione non possano riguardare anche stefan De Vrij o Nicolò Barella.