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Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri

Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

“Manca sempre meno”. Sono bastate poche parole sui social network per scaldare il cuore ai tifosi nerazzurri. È quanto ha scritto sul suo profilo Instagram Lautaro Martinez, pubblicando le foto che lo ritraggono mentre si allena in palestra per recuperare dall’infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dal match di andata contro il Bodo Glimt. Il recupero del capitano nerazzurro procede secondo programma e Cristian Chivu potrebbe riavere il suo dieci contro la Roma. La data da cerchiare sul calendario per Lautaro è proprio quella del 5 aprile. Dalla prossima settimana il capotano dell’Inter potrebbe tornare in gruppo e da quel momento in poi sarà solamente un conto alla rovescia per il suo ritorno in campo.

Chi invece si prepara a scendere in campo è la Nazionale di Gattuso, impegnata oggi a Bergamo nelle semifinale per la qualificazione al Mondiale 2026. Per l’Italia è un appuntamento da non fallire. Dopo le due mancate qualificazioni nelle edizioni precedenti - e le eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord - gli azzurri sono chiamati a scrivere una storia diversa. Nell’undici che scenderà in campo questa sera potrebbero esserci tre nerazzurri. Bastoni, Barella e Dimarco. Il difensore interista ha smaltito il problema alla tibia mentre il centrocampista ex Cagliari rimane irrinunciabile per Gattuso, nonostante nell’ultimo periodo non sia stato brillante. Dimarco a sinistra è una garanzia, con Pio Esposito che invece potrebbe subentrare a partita in corso.

Il centravanti classe 2005 per ora parte in svantaggio nelle gerarchie rispetto a Kean e Retegui, ma la sua fisicità, contro una squadra così strutturata, non è un aspetto secondario. Più defilata invece l’eventuale presenza in campo di Frattesi, comunque da non escludere. Cristian Chivu osserverà con attenzione anche i match degli azzurri e tutti i 12 nazionali interisti impegnati con le loro nazionali. Uno sguardo attento per monitorare il loro stato di forma, in vista della ripresa della Serie A, quando ogni partita conterà di più.

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