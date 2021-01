Inter-Crotone 6-2, le pagelle: Lautaro segna in tutti i modi. Vidal e Marrone da incubo

INTER-CROTONE 6-2 (12' Zanellato, 19' Lautaro, 31' aut. Marrone, 35' Golemic, 57' Lautaro, 64' Lukaku, 78' Lautaro, 87' Hakimi)

INTER

Handanovic 6 - Non sembra avere particolari colpe sul gol a inizio gara di Zanellato, per il resto partita di gestione

Skriniar 6,5 - Interpreta il ruolo esattamente come vuole Conte. Con pressing alto e sostegno alla manovra offensiva

De Vrij 6 - Gara meno appariscente del solito, ma interventi precisi e puliti come da abitudine. Nella ripresa il Crotone abbassa l'intensità e lui gestisce senza problemi

Bastoni 6,5 - Solita prestazione di sostanza e qualità, come si nota anche in occasione dell'assist per Lukaku in occasione del 4-2 del belga (dall'81' Kolarov sv)

Hakimi 6,5 - Propositivo ma impreciso sulla destra nel primo tempo. Chiede a Conte di non uscire nella ripresa e ha ragione: segna il 6-2 allo scadere, il quinto gol stagionale in campionato

Barella 6,5 - Anche quando lo vedi poco, si ha la sensazione che sia imprescindibile per il gioco e la solidità dell'Inter. Presente in entrambe le fasi, propizia l'autorete di Marrone (dal 70' Gagliardini 6 - Entra per dare sostanza e far rifiatare Barella. Gara di gestione senza problemi)

Brozovic 7 - Primo tempo nervoso e con qualche errore di troppo. Nella ripresa sale in cattedra, alza il raggio d'azione e serve un grande assist a Lautaro per il 3-2

Vidal 4 - Sul vantaggio del Crotone si perde completamente la marcatura di Zanellato, che segna. Errore grave. Poi la solita energia, forse anche troppa, come in occasione del fallo su Reca che porta al rigore e al secondo gol ospite (dal 46' Sensi 6 - Porta qualità alla manovra nerazzurra, pur senza picchi particolarmente alti)

Young 5,5 - Molto poco coinvolto nella manovra nerazzurra. Nel primo tempo rischia più di qualcosa contro la velocità di Pedro Pereira (dal 75' Darmian 6,5 - Grande discesa e assist per Hakimi)

Lautaro 8 - Tripletta e pallone portato a casa per il Toro. Prestazione maiuscola, fatta di gol, azioni pericolose e giocate di qualità. E dire che Marrone gli toglie il gol del momentaneo 2-2, altrimenti sarebbero stati 4

Lukaku 7,5 - Un assist, un gol e tante azioni al servizio della squadra. Il gol del 4-2 è la sintesi perfetta del suo strapotere fisico. Col la rete di oggi fa 50 in maglia nerazzurra (dal 75' Perisic 6,5 - Entra con buon piglio e propizia la rete del 5-2)

Antonio Conte 7 - Schiera l'Inter annunciata, con Vidal dal 1'. Il cileno fa un'enorme fatica nel primo tempo, lui se ne accorge, lo toglie all'intervallo e le cose migliorano decisamente

CROTONE

Cordaz 5,5 - Nel primo tempo regge bene nonostante i due gol nerazzurri. Nella ripresa ne prende altri 4 e in certi frangenti potrebbe forse fare qualcosina in più

Golemic 5,5 - Ha il merito di segnare con freddezza la rete del 2-2, su rigore. Ma i sei gol subiti arrivano anche dalla sua parte (dall'85' Djidji sv)

Marrone 4 - Partita complicata in cui sbaglia tutto o quasi. Si fa saltare secco da Lautaro in occasione dell'1-1, perde palla e fa autogol in occasione del momentaneo 2-1 nerazzurro. Nel secondo tempo le cose non migliorano

Luperto 5 - Lautaro e Lukaku non sono clienti semplici. Regge discretamente nel primo tempo, prima di cedere il passo allo strapotere fisico del belga nella ripresa (dal 71' Magallan 5 - Entra quando le squadre si allungano e gli attaccanti dell'Inter hanno vita facile)

Pereira 5,5 - Parte bene mettendo spesso in difficoltà Young. Sparisce alla distanza

Molina 6,5 - Corsa e grinta al servizio della squadra. Festeggia il recente rinnovo di contratto con una grande prestazione a San Siro nonostante la sconfitta (dall'85 Vulic sv)

Zanellato 6,5 - Inizia bene fin dai primissimi minuti e la sua buona verve viene confermata al 12' col bel gol di testa, il primo in Serie A. Col passare dei minuti l'Inter prende campo e lui diminuisce l'intensità senza comunque demeritare

Eduardo 5,5 - Come Zanellato, inizia forte con intensità e grinta. Ma nella ripresa si spegne completamente

Reca 5 - Partita di alti e bassi: il giallo a inizio gara, evitabile, lo condiziona. Ma è bravo a conquistarsi il calcio di rigore per fallo di Vidal che porta al 2-2 in chiusura di primo tempo. Poi nella ripresa partecipa al naufragio della squadra

Riviere 5,5 - Partita di sacrificio e lavoro sporco, per l'attaccante di Stroppa. Tanti duelli soprattutto con De Vrij, ma all'attivo pochissime palle gol (dal 61' Simy 5,5 - Sbaglia poco, ma semplicemente perché tocca pochissimi palloni)

Messias 6,5 - Palla al piede e in campo aperto è praticamente imprendibile per l'Inter, specialmente nel primo tempo. Suo l'assist per l'1-0, sue le migliori giocate degli uomini di Stroppa (dall'85' Rojas sv)

Giovanni Stroppa 5,5 - Nel primo tempo sorprende l'Inter con voglia di giocarsela e pressing alto. Nella ripresa la qualità tecnica nerazzurra da la differenza e lui ha poche carte per cambiare l'inerzia.