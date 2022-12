Inter, Darmian potrebbe essere il primo a rinnovare: sfrutterà il Decreto Crescita

Matteo Darmian è vicino al rinnovo con l'Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il difensore ex Manchester United e Parma firmerà un biennale da 3,2 milioni di euro netti a stagione, complice anche il Decreto Crescita di cui può ancora avvalersi. Il suo rinnovo potrebbe essere il primo ad essere annunciato in ordine di tempo.