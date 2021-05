Inter, De Vrij: "Lo Scudetto? Non ne abbiamo ancora parlato. Siamo migliorati tanto"

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Crotone: "Penso che questo sia stato lo step che abbiamo fatto quest’anno. Non siamo diventati nervosi, prima o poi arriva il gol. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante".

Come è migliorata la difesa?

"Penso che per noi è un piacere lavorare insieme, ormai sono anni che ci conosciamo. Ci conosciamo sempre meglio, sappiamo come difendere e attaccare. Siamo migliorati tanto”.

Avete sentito la pressione?

"Non penso, ci siamo concentrati sul campo e ci siamo sempre preparati bene. Scudetto? Non ne abbiamo ancora parlato, in questo momento non te lo so dire".