Live TMW Inter, De Vrij: "Siamo stati bravi nel secondo tempo. Futuro? Sono in scadenza, nulla è deciso"

L'inter batte 3-0 il Cagliari e vola sempre più in alto verso lo scudetto. Tra poco in conferenza stampa interviene in conferenza stampa il difensore nerazzurro Stefan De Vrij

23.15 - comincia la conferenza

Come commenti la partita? Il tuo futuro quale sarà?

"Partita importante per dare un segnale, faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, siamo stati bravi nel secondo tempo. Sono in scadenza, non è deciso ancora niente e cerco difinire al massimo".

Cosa succede all'intervallo, perché riuscite a cambiare sempre le gare?

"Lo staff è molto bravo, nel primo tempo siamo stati lenti, poi abbiamo cambiato qualcosa. Siamo riusciti a trovare gli spazi e siamo stati bravi a cercare di chiuderla".

Cos'ha dato Chivu alla squadra?

"Lui è molto bravo, nonostante la buona stagione l'anno scorso c'era delusione e ci siamo rialzati e ora ci stiamo avvicinando agli obiettivi".

23.19 - termina la conferenza stampa