Inter di nuovo al lavoro ad Appiano. Lautaro scalpita e punta la Roma

In questo rush finale di campionato vale la pena tornare indietro. Ovvero al momento in cui, a fine luglio, Cristian Chivu si è ufficialmente presentato a tutti i tifosi come nuovo allenatore dell’Inter. I nerazzurri erano reduci dal Mondiale per Club – eliminati dalla Fluminense nel giorno in cui a Linate è atterrato Bonny – e una serie di incognite cominciavano ad aleggiare su Appiano Gentile, prima ancora che iniziasse il campionato. In quell’occasione Cristian Chivu pose l’accento sul ruolo die giocatori, veri protagonisti in campo per i successi o le sconfitte del club. Una dichiarazione “allegriana”, per certi aspetti, quasi a sottolineare come nel calcio siano proprio i calciatori con le loro qualità a segnare il confine tra la vittoria e la sconfitta. “Io posso incidere con qualche incazzatura”, disse scherzando l’allenatore rumeno. In realtà il suo è stato un ruolo determinante soprattutto nel ricompattare psicologicamente un gruppo fragile, che oggi si mostra ancora un po’ traballante.

Grandi giocatori, si diceva. In questa categoria ristretta si inserisce Lautaro Martinez, sul quale aleggia sempre un grande paradosso tra tifosi e addetti ai lavori: criticato quando gioca, rimpianto quando invece è fermo, invocato come salvatore della Patria. Il Toro è un grande attaccante anche se non ha una media di gol a partita mostruosa. Non ha le caratteristiche del goleador, per intenderci, eppure è sempre stato – e continua ad essere – il cuore pulsante della manovra offensiva dell’Inter. Quasi per uno strano gioco del destino, da quando si è fatto male nel secondo tempo della gara d’andata contro il Bodo Glimt l’Inter ha imboccato il tunnel della negatività. Due sconfitte contro i norvegesi, ko nel derby, pareggi contro Atalanta e Fiorentina. In mezzo due vittorie da ossigeno puro con Lecce e Genoa.

Se dovesse recuperare in tempo per la partita contro la Roma, Lautaro Martinez tornerebbe in campo dopo 45 giorni di stop. Oggi ad Appiano c’è la ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti, visto che 12 giocatori nerazzurri sono in giro per il Mondo impegnati con le rispettive Nazionali. Gli occhi dello staff tecnico di Chivu però sono tutti per il Toro. L’unico che, tecnicamente e caratterialmente, può davvero riprendere per mano l’Inter e darle fiducia. La strada è lunga, ma il sentiero per lo scudetto rimane in salita. E quello zaino di responsabilità lo deve per forza portare sulle spalle il capitano dell’Inter.