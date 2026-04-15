Inter di nuovo in campo: Bisseck in dubbio per il Cagliari, Lautaro continua il recupero

Dalla gioia alla routine quotidiana, senza lasciarsi travolgere dall'emotività e dall'eccessivo entusiasmo. L'Inter dopo una giornata di riposo torna alla Pinetina per cominciare a preparare la partita contro il Cagliari. Si gioca venerdì sera a San Siro, fra tre giorni appena, visto che il prossimo martedì 21 aprile Chivu sfiderà nuovamente Fabregas per centrare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Oggi il pensiero del gruppo rimane comunque fisso sul campionato. Il vantaggio di nove punti è più che mai confortante, anche senza Lautaro Martinez, alle prese con il recupero dal guaio al polpaccio che lo ha nuovamente bloccato in infermeria. L'assenza rimane pesante, certo, ma la spallata data al campionato nella trasferta del Sinigaglia è stata talmente forte da cancellare - almeno per un momento - il forfait del Toro.

Ci ha pensato anche Marcus Thuram, che ha raggiunto la doppia cifra in campionato e non vuole smettere di segnare anche contro i sardi. La gara d'andata aveva regalato a Pio Esposito la prima gioia da nerazzurro in Serie A, e proprio il numero 94 è il principale candidato ad affiancare il francese nella serata del Meazza. L'ex Spezia in questa stagione ha già firmato gol pesanti, soprattutto a San Siro, contro Lecce, Juventus e Atalanta. Il Cagliari è invischiato nella lotta per non retrocedere, vietato sbagliare quindi per i nerazzurri, contro una squadra sì inferiore tecnicamente ma con motivazioni altissime. Una vittoria tarperebbe ancora di più le ali al Napoli, che si ritroverebbe momentaneamente a -12 punti e sempre più distante dalla vetta.

"Lo scudetto è un sogno che dipende da altri", ha detto recentemente Antonio Conte. L'Inter ne è consapevole e l'unica insidia di venerdì sera potrebbe essere approcciare la gara con leggerezza, un peccato mortale. Oggi ad Appiano Chivu dovrà comunque registrare la difesa, perché se è vero che nelle ultime due partite sono stati segnati nove gol, le cinque reti subite tra Roma e Como non sono una medaglia da mostrare con orgoglio. Sarà da valutare Bisseck, ancora in dubbio per la partita di venerdì. Qualora non dovesse farcela, il tedesco proverà ad essere in campo per la semifinale di Coppa Italia. Altra tappa nella stagione che può segnare il riscatto nerazzurro.