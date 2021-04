Inter, Dimarco ritorna a San Siro da ex: ma il suo futuro è in bilico fra i nerazzurri e l'Hellas

Ritorno da ex a San Siro per Federico Dimarco. Il difensore del Verona scenderà in campo oggi contro l'Inter, squadra che ne detiene il cartellino. Il presente del giocatore si chiama Hellas mentre, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il futuro sarebbe in bilico. La prossima stagione Antonio Conte perderà a zero Ashley Young e il sogno per la fascia sinistra resta Emerson Palmieri con Dimarco che rappresenterebbe un’opzione. Se gli scaligeri volessero riscattarlo dovranno versare una cifra di 6,5 milioni di euro con Suning avrebbe comunque un diritto di recompra per 8. Inoltre, in caso di mancato riscatto e di cessione seguente da parte del presidente Setti, nelle casse nerazzurre andrebbe il 50% della somma pattuita.