Inter, dirigenza in scadenza nel 2022. Se ne riparlerà a mercato concluso

Nodo dirigenza da risolvere in casa Inter. In attesa di ufficializzare il nome di Simone Inzaghi per la panchina, il club nerazzurro dovrà pensare alla situazione di Marotta, Ausilio e Baccin i cui contratti scadranno a giugno 2022. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’intenzione della società è quella di proseguire tutti insieme ma questo discorso verrà affrontato al termine del mercato.