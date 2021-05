Inter, domani al via i colloqui per il taglio degli stipendi: qualche mugugno, ma intesa possibile

vedi letture

L'Inter è alle soglie di una settimana cruciale per il proprio futuro a corto e medio raggio. Da domani, infatti, il presidente Steven Zhang avvierà i colloqui individuali con tutti i calciatori annunciati ieri da Marotta, nei quali richiederà la rinuncia a due mensilità di questa stagione. Un'indiscrezione di cui, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si è già cominciato a dibattere nello spogliatoio, e qualche mugugno sarebbe già emerso. Tra le ipotesi c'è anche quella di trovare una convergenza tra le parti, magari spalmando, postdatando o semplicemente rimodulando il pagamento nelle prossime stagioni. Gli esempi in questo senso non mancano: la Juve ha appena siglato l’intesa per spostare in avanti altre 4 mensilità, e nel 2020 i calciatori della Roma accettarono di rinunciare a una mensilità e di spalmarne tre.