Inter, dopo 26 anni si chiude l'era Pirelli. Sulle prossime maglie uno sponsor made in USA

vedi letture

Dopo 26 anni l'Inter oggi saluterà il main sponsor Pirelli. "Siamo una famiglia - ha dichiarato l'ad Antonello - e ci auguriamo che il nuovo accordo ci permetta di tagliare insieme altri traguardi". Il nuovo accordo non sarà per le maglie ma solo per le gomme, che proprio la Pirelli fornirà ai nerazzurri fino al 2024. Intanto è aperta da tempo la caccia al successore che con ogni probabilità sarà un brand made in USA. Anche sul retro delle maglie, sotto il numero sparirà la scritta Drive, direttamente collegata a Pirelli, e comparirà il nuovo "back sponsor", ovvero Lenovo. A riportarlo è La Gazzetta Sportiva.