Inter, due nomi per sostituire Sanchez in attacco: Jovic e Lacazette sul taccuino di Marotta

La priorità in casa Inter è quella di liberarsi presto del pesante ingaggio di Alexis Sanchez, che guadagna ben 7 milioni a stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport (nonostante le parole di Marotta, leggi qui), si lavora alla buonuscita per il cileno.

Alternative in attacco - Su chi puntare per sostituirlo? Il nome in pole è quello di Luka Jovic, 23enne serbo ormai meteora al Real Madrid che l'Inter ha già sondato in passato. L'attaccante possiede quasi tutte le caratteristiche richieste: forte, navigato, determinato e non troppo costoso. Più o meno come Alexandre Lacazette, 30 anni, in scadenza di contratto con l'Arsenal.