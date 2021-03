Inter e infortuni: tanto tuonò che piovve, ma nessun allarme ad Appiano

"Ma com'è 'sta storia che all'Inter non si fa male mai nessuno?" Ripetuto come un mantra dagli ambienti concorrenti a quello nerazzurro. Settimane, mesi e, alla fine, ecco che il continuo fastidio, la sofferenza meniscale del ginocchio sinistro di Arturo Vidal ha portato il cileno a scegliere di operarsi. Un'operazione di pulizia, considerando la sosta ormai alle porte, con l'obiettivo in calendario di rientrare nel sabato pasquale contro il Bologna, o forse più probabile, il 10 aprile in Inter-Cagliari a San Siro. Basta così? Eh no, perché ieri durante la seduta di allenamento ad Appiano, lo staff medico ha riscontrato in Christian Eriksen una lieve infiammazione al ginocchio sinistro. Niente di particolare, ma per precauzione il danese dovrebbe rimanere fuori dal match del Grande Torino. Perciò, detto che Vecino non è nelle condizioni per affrontare una gara dall'inizio ma dovrà casomai essere reintegrato offrendogli spezzoni finali di gara, ricordando semmai ce ne fosse bisogno che Sensi rimane una meteora per niente definita (c'è? E se c'è può giocare? E se può giocare perché non si vede mai?), in campo all'ombra della Mole dovrebbe andare Gagliardini. L'ambiente, d'altra parte, non è per nulla in allarme, anzi: c'è grande ottimismo rispetto alla prestazione che offrirà l'ex mediano dell'Atalanta, mai titolare in Serie A dal 30 gennaio contro il Benevento e solo in quella circostanza negli ultimi due mesi. Insomma, in attesa del recupero di Eriksen e del ritorno di Vidal, Conte non sposta di un millimetro l'obiettivo: centrare l'ottavo successo di fila in campionato e avvicinare, ancora di più, lo scudetto nella Milano nerazzurra.