Inter e Juventus su Thuram, ma lui vuole aspettare giugno. Quando in corsa entrerà il Bayern

Nelle scorse ore, racconta l'emittente SportMediaset, l'Inter ha avuto un contatto con l'entourage di Marcus Thuram in Qatar, dove è presente Piero Ausilio. Per provare a bruciare la concorrenza in vista dell'estate i nerazzurri, così come la Juventus, potrebbero provare ad anticipare i tempi mettendo sul piatto una cifra di circa 10 milioni di euro per il Borussia Moenchengladbach, che a quel punto valuterebbe con attenzione il da farsi vista la scadenza a giugno 2023. L'idea del giocatore, però, sarebbe quella di chiudere la stagione col club di Bundes per poi scegliere con calma (e col cartellino in mano) il proprio futuro in estate, quando alla corsa dovrebbe aggiungersi anche il Bayern Monaco.